Round1 OKAYAMA GT500リザルトGT500は、38号車がポールからスタートしたものの残念ながら2位。今年から500にステップアップを果たした小林利徠斗選手は、表彰台で悔しさを滲ませた。【画像】スーパーGT第1戦・岡山決勝レースの様子はこちら全54枚GT300は、87号車に元F1ドライバーのダニール・クビアト選手が搭乗。クラス3位となった小山美姫選手は、スーパーGTで日本人女性として初の表彰台となった。 田中秀宣順位/No./マシン