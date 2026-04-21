元自動車整備士、くまこ（@PyropeGarnet）さんが先日、整備士時代の衝撃的な経験談をX（旧Twitter）に投稿。【調査結果】交通事故で死ぬ猫は非常に多いそこには、猫を不必要に外出させたり、猫を放し飼いしている人にこそ知っておいてほしい、凄惨な「猫の交通事故死の例」が綴られていた。「猫ミンチ」「何度も言うが、私が猫を放し飼いする主に辛辣なのは、自動車整備士時代に何度も車の可動部で圧死したり、猫ミンチになった生