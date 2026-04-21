新型「アルファード」まもなく予約開始!?日本を代表する高級ミニバンとして不動の地位を築いているトヨタ「アルファード」。2023年6月に登場した現行の4代目モデルが、2026年6月に一部改良を受けることになりそうです。今回の改良は、主に防犯性能の強化に主眼が置かれており、最新のセキュリティ技術が導入される見込みとなっているのですが、どのようなアップデートが行われるのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが「