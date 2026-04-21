ヤクルトのチーム防御率は12球団トップの「2.55」ヤクルトが19日のカードを終えた時点でチーム防御率2.55と12球団でもっともいい成績を残している。19試合で14勝5敗の貯金「9」で首位を維持する原動力に、ファンも「予想してなかった」などと驚いている。ヤクルトのここまでの総失点は「56」。リーグ最少は阪神の「55」だが、ヤクルトは消化している試合数が阪神よりも1試合少なく、自責点「46」は同最少。阪神の自責点は「52