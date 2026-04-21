新型コロナウイルス感染症の後遺症として、記憶障害や集中力低下が起こる「ブレーンフォグ」の症状を訴える人の割合が増えているとの調査結果を岡山大病院がまとめた。新型コロナの法律上の位置づけが引き下げられてから５月で３年となるが、後遺症に長く苦しむ人もおり、きめ細かなケアが必要だ。（神戸総局行成靖司）オミクロン株の患者に「ブレーンフォグ」多く同病院は２０２１年２月、専門外来の「コロナ・アフターケア