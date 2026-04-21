◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2026年4月20日デンバー）ドジャース・大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で出場する。前日、2安打で連続試合出塁記録を51に伸ばした大谷が記録をさらに継続できるかが注目される。試合前にはWBCでチームメートだったロッキーズの菅野とフィールドで対面。約3分間談笑した。大谷はその後ブルペンへ。次回登板に備えて調整した。