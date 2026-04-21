1日に二軒の質店が相次いで狙われた強盗事件のうち、東京・葛飾区の質店強盗に関与したとして男3人が逮捕された。実行役の田島直季容疑者と見張り役の石沢黎力容疑者ら3人は、3月10日、葛飾区の質店を兼ねた住宅に押し入り、男性に「金を出せ」と脅し、約115万円とバックなど18点を奪った疑いがもたれている。捜査関係者によると、田島容疑者らは、消火器で窓ガラスを割って侵入し、奪った現金などは見張り役が持ち去ったとみられ