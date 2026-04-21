高橋克実、小杉竜一、長谷川雅紀という“おじさん”3人が、いまどき女子の常識に放り込まれたらどうなるのか――。きょう21日に生放送されるフジテレビ系『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』(毎週火曜19:00〜)では、麻辣湯やヨアボ、エレベータープリなど、令和の最新トレンドを3人が体当たりで調査。流行を分かっているつもりの“知ったかぶり”が次々と飛び出し、森香澄が「画として面白すぎました」、高橋が「