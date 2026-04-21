右重心のアドレスはスライスになりやすい 骨盤の位置をチェック 打つ前からスライスになりそうなアドレスがあります。スライスは体が開いて、スイングが大根切りのようなカット軌道になることで起こります。 カット軌道になりそうな人は、ほとんどの場合骨盤が右に寄っています。 右手が下になるようにクラブを握るということも