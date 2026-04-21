上田桃子も取り入れた氣の力をゴルフのスイングに活かす方法 氣が心を動かし、心が体を動かす ここまで荒川先生に教わった「氣」について、私なりに一生懸命、説明してきたつもりです。しかし氣は目にも見えませんし、また私の浅い理解では、みなさんに上手に伝えられたかどうか心配でなりません。そこでこの章の最後に、これまで書いてきたことを少