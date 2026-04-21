肉体改造した経緯 ─稲盛さんの思想信条として有名なのが「利他主義」です。「世のため、人のため」という考え方ですが、長渕さんにはどう影響していますか。 長渕思想的に僕が持っているかどうかは分かりませんが、若いときは「我がために、我がために」とがむしゃらに行動してきました。しかし、それには限界がありましたね。 例えば僕が肉体改造したのも、トレーニングセンターサン