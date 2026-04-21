【NZ】 消費者物価指数（2026年 第1四半期）07:45 予想0.8%前回0.6%（前期比) 予想2.9%前回3.1%（前年比) 【英国】 ILO失業率（2月）15:00 予想5.2%前回5.2%（ILO失業率) 雇用統計（3月）15:00 予想N/A前回4.4%（失業率) 予想N/A前回2.47万件（失業保険申請件数) 【ユーロ圏】 ドイツZEW景況感指数（4月）18:00 予想-7.0前回-0.5（ZEW景況感指数) 【米国】