ＮＹ原油時間外下落、イラン代表団がパキスタンに向かう予定 東京時間07:09現在 ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝87.83（-1.78-1.99%） NY原油先物は下落。 イランの代表団が21日にパキスタンに向かう予定だと、NYタイムズなど複数メディアが報じている。パキスタン当局者は米イラン協議が開催されることを確信しているという。 ただ、イラン政府は代表団の派遣を公式には認めていない