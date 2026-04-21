米株価指数先物上昇、イラン代表団がパキスタンに向かう予定 東京時間07:12現在 ダウ平均先物JUN 26月限49726.00（+87.00+0.18%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7157.25（+9.25+0.13%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限26796.75（+48.00+0.18%） 米株価指数は時間外で上昇。 イランの代表団が21日にパキスタンに向かう予定だとNYタイムズなど複数メディアが報じている。パキスタン当局者は米イラン協議が開催