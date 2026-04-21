日本時間７時４５分にNZ消費者物価指数（2026年 第1四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（2026年 第1四半期）07:45 予想0.8%前回0.6%（前期比) 予想2.9%前回3.1%（前年比)