スイスのマニファクチュールブランド「ジャガー・ルクルト（JAEGER-LECOULTRE）」が、「レベルソ・トリビュート・エナメル」の新作として、葛飾北斎の「諸国瀧巡り」シリーズの最終作となる4モデルを発表した。各10点限定。【画像をもっと見る】ジャガー・ルクルトは、2018年から葛飾北斎にオマージュを捧げた「レベルソ・トリビュート・エナメル」の限定モデルを発表してきた。「Watches and Wonders Geneva 2026」で発表され