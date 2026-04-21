21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比420円高の5万9320円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 62932.09円ボリンジャーバンド3σ 60266.86円ボリンジャーバンド2σ 59320.00円21日夜間取引終値 58994.00円5日移動平均 58824.89円20日日経平均株価現物終値 57945.00円一目均衡表・転換線 57601.63円ボリンジャーバンド1σ 5