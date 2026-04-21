21日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比18.0ポイント高の3803.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3969.53ポイントボリンジャーバンド3σ 3869.72ポイントボリンジャーバンド2σ 3803.50ポイント21日夜間取引終値 3790.00ポイント5日移動平均 3779.00ポイント一目均衡表・転換線 3777.02ポイント20日TOPIX現物終値 3769.91ポイ