21日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の789ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 836.31ポイントボリンジャーバンド3σ 808.09ポイントボリンジャーバンド2σ 802.63ポイント20日東証グロース市場250指数現物終値 790.60ポイント5日移動平均 789.00ポイント21日夜間取引終値 779.86ポイン