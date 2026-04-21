永野が、若手芸人による、“ET-KING風”の漫才に、感動のあまり鳥肌を立てながら「感動した」「すごいよかった」と大絶賛する一幕があった。【映像】永野大絶賛の“ET-KING風”漫才『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには鈴木ユリアが出演した。出演者