紫外線が強まり始める4月。「日焼け止めを塗っているのに焼ける…」そんな違和感の裏には、意外な落とし穴があるかもしれません。実は、塗る量やタイミング、塗り方のわずかな差で、紫外線防御効果は大きく変わります。美容皮膚科医が、今日から見直したい“正しい使い方”を解説します。○日焼け止めを塗っているのに焼ける理由※画像はイメージです日焼け止めを塗っているのに、なぜか焼けてしまうことはありませんか?しっかり対