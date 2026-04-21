唐沢寿明が主演する堤幸彦監督最新作『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）より、芦田愛菜の鋭い眼力が印象的な場面写真3点が解禁。舞台となるクイズ番組の解答者の1人で、この映画のもう一人の主人公とも言えるIQ180の孤独な天才少女・一子を演じた芦田の魅力に改めて迫ってみよう。【写真】監督と共演者から絶大なる信頼！芦田愛菜を切り取った場面写真原作は、ミステリー作家・深水黎一郎の同名小説。国民的娯楽番組「