締め付け感のない服装で、ストレスフリーにお出かけしたい。そんなミドル世代にぴったりの商品を【ワークマン】で発見しました。今回は、シンプルなデザインでデイリー使いしやすいワンピースと、ギャザーデザインが可愛いジャンパースカートをご紹介。体のラインを拾いにくいゆったりシルエットのワンピとジャンスカは、楽に過ごせるだけじゃなく、体型カバーもバッチリできそう