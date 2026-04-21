FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が映画単独初主演を務める清水崇監督最新作『だぁれかさんとアソぼ？』より、予告映像とポスタービジュアルが解禁。併せて、染谷将太が物語の鍵を握る重要人物として出演することが決定した。【動画】カセットテープに名前を吹き込むと、その人は死ぬ。『だぁれかさんとアソぼ？』予告本作は、若者の間で密かに流行する“絶対にやってはいけない遊び”が引き金となり、心理カウンセラーの平瀬小春（