妊娠中、友人から嫁姑問題の体験談を聞かされ不安が募っていました。しかし義母からの言葉でその不安は払拭されて！？今回は筆者の知人から聞いた妊娠中の義母とのエピソードをご紹介します。 不安が募る！？ 嫁姑問題！ まさかの義母の言葉！