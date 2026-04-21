新たな漫才トーナメント『ONE CHANCE 2026〜王者推薦 漫才No.1決定戦〜』（TBS系）が、5月2日に放送されることが決定した。MCは笑福亭鶴瓶と千鳥・ノブが務める。【写真】『THE SECOND』ファイナリスト8組決定！マシンガンズ・囲碁将棋ら実力派が散る9人の賞レース王者が一堂に集結し、それぞれが“今一番面白い漫才師”を推薦。条件は、これからテレビ界を席巻し、ブレイク目前のお笑い賞レース無冠の芸人。その“ONE CHANC