インスタグラムを更新カーリング女子で3月にロコ・ソラーレを退団した吉田知那美が20日、自身のインスタグラムを更新。「風呂上がり」の自撮りショットを公開した。ファンからは「可愛すぎ」「妖精みたい」といった声が上がっている。タオルを頭に巻き、カメラに向かって微笑んだ。吉田は自身のインスタグラムに「野沢温泉村の常識、北見市の非常識誰かの常識は誰かにとっての非常識なんて言わずもがなの原理というわけで。