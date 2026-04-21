ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２１日、青森県で震度５強の地震が２０日夕方に発生し、２度目の後発地震注意情報が発せられたことを報じた。地震の規模はマグニチュード７・７、震源の深さ１９キロメートルと推定され、気象庁は北海道、青森県、岩手県では一時、津波警報も出されたが午後１１時４５分に津波警報、津波注意報はすべて解除された。番組では東京でも長周期地震動を観測したこと