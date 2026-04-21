俳優・俳優の大浦龍宇一(57)と22歳年下のシンガー・ソングライターのゆりえ(35)が1月に離婚していたことを20日までに、それぞれのSNSで報告した。 【写真】35歳のときの寺田理恵子アナまじ娘のゆりえそっくり！ 大浦はブログで「ご報告」のタイトルで、「大切なご報告があります。今年1月に私達はお互いに思いやりの心を持って、離婚という形でそれぞれの道を歩んでいくことにいたしました」とつづった。さら