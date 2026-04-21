「ディパーテッド」（2007年）、「ザ・ファイター」（2011年）などで知られる俳優マーク・ウォールバーグ(54)が、自身の早朝トレーニングを軸にしたYouTubeシリーズ「4AMクラブ・チャレンジ」について、その狙いを明かした。今月公開された同シリーズをめぐり、一部で「見せるための習慣では」と“ヤラセ疑惑”の声が上がる中、本人はこれをきっぱり否定している。 【写真】54