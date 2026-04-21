【専門家の目｜太田宏介】三笘薫がトッテナム戦でスーパーボレーイングランド1部ブライトンの日本代表MF三笘薫が現地時間4月18日のプレミアリーグ第33節トッテナム戦に途中出場。左足の鮮やかなダイレクトボレーで今季3得点目を挙げたなか、元日本代表DF太田宏介氏が注目している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇「左利きのボレーよりも上手いですね、あれ」太田氏がそう感嘆したプレーを三笘が見せた