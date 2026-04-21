ドナルド・トランプ米国大統領は20日（現地時間）、イランとの停戦期限について、米東部時間基準で22日夜（日本時間基準23日午前）までだと述べ、既存の停戦満了期間を事実上、一日延長した。トランプ大統領はこの日、ブルームバーグ通信との電話インタビューで、イランとの2週間の停戦終了時期について「ワシントン時間で水曜日の夜」と語った。米国とイランは7日に停戦に合意し、21日までの2週間を停戦期間と定めていた。トラン