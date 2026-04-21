『和のなるほど図鑑』（みっけ 著）著者はSNSを中心に作品を発表しているデザイナー。身近な雑学や教養を扱った『知りたいこと図鑑』（KADOKAWA）、語彙をテーマにした『見て楽しむことば図鑑』（幻冬舎）といった著書があり、いずれも好評を博してきた。本書でテーマに取り上げたのは「和」。「日本語」「自然」「文様と伝統色」「暦」「芸術と芸能」「趣のある場所」「伝統行事」「神様とあやかし」「和装」など14の切り口か