歌手の工藤静香とタレントのイモトアヤコ（40）が19日、それぞれ自身のインスタグラムを更新。14日に56歳の誕生日を迎えた工藤をイモトが祝福したことを報告し、ケーキを前に“仲良し”2ショットを披露した。【写真】「本当に仲良しですね」ケーキを前に笑顔はじける2ショットを披露した工藤静香＆イモトアヤコプライベートでも共に登山に出かけたり、今年1月に誕生日を迎えたイモトを工藤が祝福するなど、“仲良し”な様子を