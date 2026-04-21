フォーシーズンズホテル丸の内 東京は、4月29日にリニューアルオープンする。建築家アンドレ・フーがスイートを含む全57室と1階ロビーエリアを一新し、日本の意匠と都市的な要素を組み合わせた「コンテンポラリー・マナー（邸宅）」のコンセプトを導入する。客室とスイートは、木材を使用したミッドセンチュリー調のしつらえとし、鋳造ブロンズの照明や桜の花をモチーフにした寄木細工などの職人技を取り入れた。駅側を望むエキル