2017年、「ほぼ日刊イトイ新聞」に掲載されたエッセイが反響を呼んだことをきっかけに、さまざまなメディアで執筆を開始。『好きよ、トウモロコシ。』『ミシンは触らないの』（いずれもhayaoki books）が、SNSや書店員の口コミを通じて静かに、しかし確実に、熱心な読者を集めてきたエッセイスト・中前結花。その最新エッセイ集『ドロップぽろぽろ』が2026年4月23日に発売される。“幻のエッセイ集”が生まれ変わったこのエッセイ