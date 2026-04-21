グーグル（Google）は、日本において、Chromeブラウザ内で直接機能するAIアシスタント「Gemini in Chrome」の提供を開始すると発表した。21日から順次、利用できる人が広がる。 今回の「Gemini in Chrome」はパソコン版Chromeのことを主に指しており、Windows版、macOS版も対象。chromebookでも利用できる。なお、Android版は、Chrome利用中にサイドボタンからGeminiを呼び出すことでおおむね似た使い方を実現でき