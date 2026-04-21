ディアスの復調が待たれる(C)Getty Imagesドジャースの新守護神が打ち込まれている。現地時間4月19日、ロッキーズ戦の6番手としてマウンドに登ったエドウィン・ディアスは、打者4人に対し3安打を浴び、四球でもランナーを出し、わずか13球で3失点を喫してアウトがとれないまま降板。チームも終盤でリードを広げられ、6-9で敗れている。【動画】大谷翔平が51試合連続出塁を記録！右中間への二塁打をチェックディアスは9日前のレ