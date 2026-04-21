肌の老化とは「皮膚は私たちを外部環境から守るという非常に重要な役割を持っています。臓器や筋肉が老化して機能が低下していくように、年齢とともに皮膚の防御機能も弱くなるので、自ら改善する必要が出てきます。何もせずにいると、シワやシミが増えるだけでなく、命に関わる大ごとになるかもしれません」『スキンケアの科学 科学的に正しい皮膚の話』（講談社）などの著書のある、東海大学名誉教授の平山令明氏がそう警鐘をな