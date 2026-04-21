口が汚いとどんどん孤立する「いま、息は大丈夫だっただろうか」―。虫歯はないし、激しい痛みがあるわけでもない。ただ、口のねばつきや口臭が気になって、なんとなく自分に自信が持てない。それだけで会話が減り、人と会うのもなんだか面倒になる。口の中の小さな不調は、ときに気分や人づきあいまで静かに蝕んでいく。そんな口の中を清潔に保つために、毎日歯磨きをする。当たり前のことに思えるが、実は歯磨きの上手さや口の中