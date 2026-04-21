JR東日本のロゴJR東日本は21日、青森県で震度5強を観測した地震の影響で車両の準備が間に合わず、秋田新幹線下りのこまち95号が仙台―盛岡間で区間運休したと発表した。その他は平常通り運転するとしている。こまち95号は仙台を午前6時40分に発車する予定だった。約100人に影響した。