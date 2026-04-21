労務相談やハラスメント対応を主力業務として扱っている社労士の私が、企業の皆様から受けるご相談は年々多様化しています。高年齢者雇用安定法により65歳までは雇用が義務化され、さらなる定年延長や定年廃止の動きも高まり、役職定年制度によって元上司が部下となり、元部下が上司になるというケースも少なくありません。今回は、役職定年を迎えたベテラン社員と年下の上司との間で起きたトラブルについて取りあげます。（なお、