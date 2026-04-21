仕事のデキる人はどこが違うのか。人材教育コンサルタントの橋本拓也さんは「部下やチームメンバーに対する『ほめ方』が違う。単に表面的なほめ言葉を羅列して言うのではなく、事実として本人の努力や行動による好影響を言葉にして『承認すること』が大切だ」という――。※本稿は、橋本拓也『部下をもったらいちばん最初に読む伝え方の本』（アチーブメント出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／gorodenkoff※写