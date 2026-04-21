「70歳まで待てば年金が増える」と聞くと、その増額分まで家族に引き継がれるように感じるかもしれません。 しかし、実際の年金の扱いは、亡くなった時点で請求していたかどうか、どの年金にあたるのか、遺族の条件を満たすかどうかで変わります。制度を正しく理解していないと、受け取れるはずの年金を見落とすおそれもあります。 そこで本記事では、父が68歳で亡くなったケースを例に、老齢年金、未支給年金