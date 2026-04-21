自分の強みを見つけるコツはあるか。強み発掘コンサルタントの土谷愛さんは「他者との比較で、自分の強みを見つけようとする人がいる。間違ってはいないが、方法を誤るとかえって自信を失う結果になりかねない。避けるべきポイントが2つある」という――。※本稿は、土谷愛『13歳のときに知りたかった強みの見つけ方』（かんき出版）の一部を抜粋・再編集したものです。■「強み」が見つからない2つの原因「自分の強みを見つけよう