NHK「風、薫る」では、りん（見上愛）が夫から逃げ、上京するシーンが描かれている。今作のモチーフとなった大関和は、史実ではどうだったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に迫る――。■大関和をベースに、2人に振り分ける作劇NHK連続テレビ小説「風、薫る」も4週目。直美（上坂樹里）は、鹿鳴館のメイドとして働き始め大山捨松（多部未華子）の知遇を得て華族の女性らで組織される婦人慈善会に参加することに