2012年に上映されて日本でも大ヒット、2020年には宮本亞門さん演出、東山敬之さん主演で舞台かもされた映画『チョコレートドーナツ』。これはゲイのカップルが育児放棄されたダウン症のある少年・マルコと出会い、本当の愛を知っていく物語。この中で、誕生日のケーキを前に、マルコが満面の笑みを見せるシーンがある。誕生日を誰かが祝ってくれること、ろうそくをフーッとするスペシャル感。その瞬間がこの笑顔を作るのだろうなと