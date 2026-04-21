名古屋市名東区で先月、車で事故を起こして女性に大ケガをさせたにもかかわらずそのまま逃げたとして、36歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは名東区の会社員・三枝龍太郎容疑者(36)です。三枝容疑者は先月18日午後10時20分ごろ、名東区貴船の市道で乗用車を運転中に、対向車線に駐車していた車のドアに衝突し、付近に立っていた女性(51)に大ケガをさせたにも関わらずそのまま逃げた疑いが持たれていま