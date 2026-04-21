STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。番組は継続しますが、本連載は一旦最終回となります。最後に紹介するのはようへい氏の地元が舞台のモデルになっている重松清さんの感動巨編です。様々な人生経験を経ることで、同じ本を読んでも面白さは何倍にも膨らむ。そんな読書体験の奥深さについてもじっくり語ってくれました。地域との繋がりを広げていく取り組みこんにちは、北の読書大好