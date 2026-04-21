国際法違反の武力侵攻で暴走するトランプ大統領に追従し、媚びへつらうばかりの高市首相は日本を戦前のように「戦争ができる国」にしようとしているのではないか。軍備拡張はもとより、国家情報局や「スパイ防止法」の創設、「国旗損壊罪」による愛国心の強要、非核三原則の見直し、緊急事態条項、そして日本国憲法の改悪…といった危険な路線が浮き彫りになる中、猛烈な勢いで全国に広がっているのが反戦と護憲を訴える市民の抗議